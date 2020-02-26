Гончарук встречался с Тигипко, но свою отставку отрицает

Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга в Кабинете министров заявил, что не собирается в отставку.



«Сколько себя помню, меня увольняют. Я уже привык к таким вопросам. Правительство работает в нормальном режиме... Нет, никаких заявлений я не писал, с президентом таких тем не обсуждал», — сказал он.



При этом Гончарук отметил, что встречался с Сергеем Тигипко, которого СМИ называют следующим главой правительства. «Я с ним встречался, как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам действительно нужно усиление советниками, возможно, на какой-то пост в правительстве людьми, которые действительно понимают, что такое промышленность», — добавил премьер.

Ранее ряд украинских СМИ сообщили со ссылкой на источники о готовящемся назначении бизнесмена Сергея Тигипко премьером вместо Алексея Гончарука. По информации СМИ, обсуждалась также кандидатура бизнесмена экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.



Президент Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко при этом не уточнил, какой была цель беседы.