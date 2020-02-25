СМИ: Зеленский может предложить Тигипко кресло премьера

Президент Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру экс-вице-премьера, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра, сообщает Kyiv Post со ссылкой на три источника в украинском правительстве.



По данным издания, источники не были уполномочены говорить с прессой о возможном назначении, поскольку переговоры с Тигипко все еще продолжались.



Kyiv Post сообщает, что в пресс-службе президента не ответили на запрос о комментариях так же, как и в пресс-службе компании Group TAS, которая принадлежит Тигипко.

Сергей Тигипко в разные годы был министром экономики (1999 — 2000), министром социальной политики (2010—2012), возглавлял Национальный банк Украины (2002—2004), народным депутатом от Партии регионов, главой партии «Сильная Украина».



Будучи бывшим членом правительства Виктора Януковича, Тигипко подпадает под закон о люстрации 2014 года, и ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 17 января подал президенту заявление об отставке после того, как в сеть попала запись его разговора с первой замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой. На одной из записей Гончарук говорит, что «он полный профан в экономике», а у «Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов».



Во время выступления в Верховной Раде заявил, что правительство продолжит свою работу, пока президент Владимир Зеленский не примет политическое решение о его отставке.



Президент Зеленский во время общения с Гончаруком сообщил, что решил дать шанс премьеру.