СМИ узнали, что вопрос о назначении Тигипко премьером «решен на 99 процентов»

Вопрос о назначении Сергея Тигипко премьер-министром решен на 99% и будет реализован в самое ближайшее время. Об этом пишет LB.ua со ссылкой на несколько источников в украинской власти.



Так они прокомментировали вчерашнюю публикацию газеты Kyiv Post, по данным которой, переговоры с Тигипко продолжаются.



По словам одного из источников LB.ua, нынешний премьер Алексей Гончарук защищен иммунитетом до сентября, «поэтому он уйдет по собственному желанию». «После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение», — добавил собеседник.



Другой источник дополнил, что сегодня в Украине завершается работа миссии Международного валютного фонда и «после этого готовятся объявить» о назначении.



Собеседник издания в парламенте подчеркнул, что голоса за назначение Тигипко есть. «Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит», — добавил он.



На вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко, один из собеседников ответил: «Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее».



По данным LB.ua, еще одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался бывший глава СБУ и таможенной службы Валерий Хорошковский.

Сергей Тигипко в разные годы был министром экономики (1999 — 2000), министром социальной политики (2010—2012), возглавлял Национальный банк Украины (2002—2004), народным депутатом от Партии регионов, главой партии «Сильная Украина».



Будучи бывшим членом правительства Виктора Януковича, Тигипко подпадает под закон о люстрации 2014 года, и ему запрещено занимать государственные должности высокого уровня.



Сейчас Тигипко занимется бизнесом, ему принадлежит группа ТАС.