Зеленский подтвердил, что встречался с Тигипко

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко. Видео ответа Зеленского опубликовала журналистка «Радио Свобода» Власта Лазур в Twitter.



«Я действительно со многими людьми сейчас веду собеседования. И с господином Тигипко я также встречался. Это правда», — сказал Зеленский после форума «Age of Crimea 2020», отвечая на вопрос журналиста правда ли, он ведет переговоры с Тигипко относительно должности для него в правительстве.

Я дійсно зустрічався з Тігіпко - Зеленський pic.twitter.com/pSqkaQnZxP — Vlasta Lazur (@LazurVlasta) February 26, 2020



Ранее ряд украинских СМИ сообщили со ссылкой на источники о готовящемся назначении Тигипко премьером вместо Алексея Гончарука. По информации СМИ, обсуждалась также кандидатура бизнесмена экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.