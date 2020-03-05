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СМИ: Новым генпрокурором может стать Венедиктова

05 марта 2020, 14:51

СМИ: Новым генпрокурором может стать Венедиктова

Верховная Рада может назначить Ирину Венедиктову новым генеральным прокурором вместо Руслана Рябошапки, сообщает УНИАН со ссылкой на источник. Венедиктова на данный момент возглавляет Государственное бюро расследований.

Вопрос о высказывании недоверия Рябошапке и его увольнение Рада может рассмотреть на внеочередном заседании сегодня вечером.

Сам Рябошапка не видит оснований для своей отставки. 

Внеочередное заседание 5 марта инициировали нардепы от «Слуги народа».

Фракции «Голос» и «Европейская солидарность» объявили о том, что не будут голосовать за увольнение генпрокурора. Нардеп от «Голоса» Ярослав Юрчишин назвал намерения некоторых парламентариев голосовать за отставку Рябошапки политически мотивированными.

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