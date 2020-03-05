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Сегодня вечером Рада рассмотрит отставку генпрокурора Рябошапки

05 марта 2020, 08:35

Сегодня вечером Рада рассмотрит отставку генпрокурора Рябошапки

Верховная Рада сегодня вечером в 18:30 проведет еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки. Об этом сообщается на сайте парламента.

Заседание созывается в связи с требованием 152 народных депутатов. Их подписи были собраны накануне.

Повесткой дня станет голосование за постановление о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке, под которым уже подписалось 227 народных депутатов.

По словам главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, так много голосов, как за отставку генпрокурора, СН уже давно не давала.

«Голосов очень много [за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке], я давно такого не видел во фракции «Слуга народа», — приводит его слова «Интерфакс-Украина».

Сам Рябошапка в интервью «Главкому» говорил, что не видит оснований для своей отставки. «Все остальное — это политические провокации», — добавил он.

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