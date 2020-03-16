«Л-ДНР» хотят устроить голосование по поправкам в Конституцию РФ для получивших российский паспорт

Группировки «ДНР» и «ЛНР» планируют организовать участие жителей подконтрольных им территорий, которые получили российский паспорт, в голосовании по поправкам в Конституцию России 22 апреля. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин в интервью российскому изданию «Украина.ру».



Однако он не пояснил, каким именно образом это будет организовано, отметив, что «технические моменты прорабатываются, еще есть время».



«Это большое количество граждан [получивших российские паспорта], уже перевалившее за 100 тысяч, имеется в виду с Луганской Народной Республикой вместе. Соответственно это определенные ресурсы и составляющие», — продолжил Пушилин. Он подчеркнул, что сам точно поучаствует в голосовании.



«Потому что понимаю, что поправки в Конституцию Российской Федерации напрямую влияют на наше будущее, на тех, кто является гражданами Российской Федерации», — добавил глава «ДНР».



Из ответа Пушилина выходит, что он уже получил российский паспорт. Ранее он говорил лишь о намерении это сделать.



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