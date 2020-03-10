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Путин поддержал обнуление президентских сроков при одобрении Конституционного суда

10 марта 2020, 14:39

Путин поддержал обнуление президентских сроков при одобрении Конституционного суда

Обновлено. После выступления Путина в Госдуме депутаты поддержали поправку об обнулении президентских сроков.

Президент России Владимир Путин заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд. Об этом он сказал во время выступления в Государственной думе.

Сегодня депутат Госдумы Валентина Терешкова вынесла на обсуждение парламента поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина или снятия ограничения на переизбрание на высший руководящий пост. После этого в работе российского парламента был объявлен перерыв для консультаций, а после в Госдуме выступил Путин.

Президент РФ отметил, что он против снятия ограничений, но затем добавил: «В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона».

При этом Путин назвал нецелесообразным вообще убирать из Конституции ограничение на количество президентских сроков.

15 января президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в законе статус Госсовета, позволить Госдуме утверждать премьер-министра и членов правительства, запретить иностранное гражданство для чиновников и судей, а также установить приоритет Конституции над международными законами. Разработкой поправок занялась специальная рабочая группа. Уже 23 января Дума приняла законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении. Второе чтение должно состояться 10 марта, третье — 11 марта.

Также проправки в Конституцию РФ будут вынесены на «общероссийское голосование», которое состоится 22 апреля.

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