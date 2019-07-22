Глава «ДНР» рассказал, что подал документы на получение российского гражданства

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, заявил, что подал заявление на получение паспорта гражданина России. Об этом он сказал в интервью «Федеральному агентству новостей».



Отвечая на вопрос, собирается ли он получить российский паспорт, Пушилин заявил, что является «гражданином ДНР» и имеет «абсолютно все законные права». «<...> поэтому документы подал, жду», — добавил он.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.



17 июля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.