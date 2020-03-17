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В Украине подтверждены 7 новых случаев коронавируса. Всего уже 14 — два летальных

17 марта 2020, 20:33

В Украине подтверждены 7 новых случаев коронавируса. Всего уже 14 — два летальных

В Черновцах умерла женщина, у которой был обнаружен коронавирус COVID-19, всего в Украине во вторник подтверждено семь новых случаев заболевания. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Уточняется, что погибшей было 33-года. Еще пятеро заболевших в Черновицкой области — люди, «которые являются контактными лицами ранее подтвержденного случая». Это пациенты в возрасте 31, 10, 18 лет, а также двое младенцев возрастом год и десять месяцев, а также шесть месяцев.

Еще один случай был зафиксирован в Киевской области — это 44-летний мужчина, который был за границей.

Таким образом, в Украине уже официально подтверждены 14 случаев коронавируса, из них два — летальные. Первой жертвой была 71-летняя женщина из Житомирской области.

Вчера стало известно, что в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы умерла молодая женщина, которая находилась на лечении с подозрением на COVID-19. У нее была сопутствующая неврологическая патология — опухоль возле центрального ствола головного мозга.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодесвию болезни.

С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР». 

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.

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