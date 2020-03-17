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В Донецкой области 9 пациентов с подозрением на коронавирус

17 марта 2020, 14:38

В Донецкой области 9 пациентов с подозрением на коронавирус

На данный момент в Донецкой области зафиксировано 9 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом во время брифинга в Донецкой облгосадминистрации сообщил заместитель начальника управления стратегического развития охраны здоровья Департамента здравоохранения Александр Педенко.

Он отметил, что пять подозрений зафиксированы в городе Мариуполь, по два в Краматорске и Славянске.

Семь биологических материалов этих людей находятся в лаборатории Киева. Еще два биоматериала новых пациентов будут отправлены в столицу в ближайшее время.

На данный момент в Украине семь подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них один — смертельный. Жертвой стала пожилая женщина в Житомирской области.

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодесвию болезни.

С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР». 

С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрывает границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели будут закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.

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