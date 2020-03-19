ДонОГА хочет контролировать цены в магазинах на период карантина. Но пока не знает, как

Механизма влияния на частных предпринимателей, завышающих цены на продукты питания и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом, на сегодня нет. Донецкая облгосадминистрация займется разработкой соответствующего механизма, чтобы не допустить роста цен, заверил руководитель области Павел Кириленко.



«Самого роста (цены — прим.) быть не должно. Сейчас механизма влияния на частников (нет — прим.). Я проработаю в отдельном порядке (механизм — прим.) и на отдельном брифинге скажу, как мы будем влиять», — сказал он в ходе сегодняшнего брифинга в ДонОГА.



Кириленко отметил, что сегодня состоится совещание с главами городов и районов, на котором рассмотрят, в том числе, вопрос ценообразования.



«Отдельно будет стоять вопрос о ценообразовании и законности повышения цены на распространенные продукты питания», — сказал он.

Вчера вечером был диагностирован первый случай коронавируса в Донецкой области — у 52-летнего жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.



Во время брифинга 19 марта глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщил, что состояние мариупольца стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь. Люди, с которыми он контактировал, выявлены.



Всего в Украине зафиксированы 16 случаев COVID-19, два из них смертельные. Один из заразившихся — народный депутат Сергей Шахов, он находится на самоизоляции.