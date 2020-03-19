У жены нардепа Шахова подтвердили коронавирус

Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области оказалась жена народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Об этом пишет «Украинская правда».



«В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести», — говорится в сообщении Киевской ОГА.



По словам Шахова, сейчас ждут результаты анализов на коронавирус его мать и сестра. Вся семья Шахова изолирована.



Относительно своего самочувствия, то нардеп отметил, что время от времени у него поднимается температура.



В Киевской ОГА добавили, что в настоящее время в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, 2 — в Киево-Святошинском районе, 1 — в Броварах (не подтвердился).



Всего в Украине зафиксированы 16 случаев COVID-19, два из них смертельные.