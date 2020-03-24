В Украине зафиксировали 97 случаев коронавируса

В Украине уже 97 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Об сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Он отметил, что в понедельник МОЗ зафиксировал 11 новых случаев, а во вторник уже есть информация о 13 подтвержденных случаях в Черновицкой области. «Динамика заболеваемости растет, в настоящее время уже 97 инфицированных», — сказал Ляшко в ходе брифинга в Киеве.



По его словам, исследования проводятся как экспресс-тестами, так и в вирусологических лабораториях



«Мы передали ПЦР-системы для проведения исследований в вирусологические лаборатории, вслед за ними поедут реагенты», — добавил главный санврач, отметив также, что есть лаборатории, которые будут привлекать к диагностированию в случае усложнения ситуации.



Также он подчеркнул, что украинские ученые создали тесты для выявления коронавируса, и они уже проходят исследования для сравнительной диагностики.

С 12 марта по 3 апреля в Украине был введен карантин с целью недопущения распространения коронавируса.