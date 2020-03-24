В Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев коронавируса

Сегодня, 24 марта, в Черновицкой области было подтверждено 13 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.



Таким образом, общее число зараженных в регионе составляет 38 человек. Один из случаев был летальным, один пациент из Черновцов выздоровел.





По состоянию на утро Минздрав подтвердил 84 случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего в Украине скончались три пациента с коронавирусом.



Первый в Украине случай коронавируса был диагностирован у жителя Черновцов в начале марта.