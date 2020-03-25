По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19

В Украине по состоянию на утро 25 марта зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом в 13 областях, четверо человек скончались. Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля.



В Луганской области зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. По информации «Громадського», вирус Covid-19 обнаружили у главы Луганского областного отделения партии «Батькивщина» Александра Романовского. В области с 25 марта введен режим чрезвычайной ситуации.



Донецкая область получила пять тысяч экспресс- и 18 комплектов лабораторных тестов для определения коронавируса. Ожидается поступление оборудования для проведения лабораторных тестов.



Общество



Группировка «ДНР» объявила в розыск пятого президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства одного из лидеров боевиков Арсена Павлова с позывным «Моторола».



Боевики не пропустили через свои блокпосты шестерых жителей подконтрольной им территории, в том числе малолетнего ребенка, сообщили в погранслужбе Украины. Украинская сторона и боевики закрыли КПВВ с 22 марта из-за распространения коронавируса.



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