В деле экс-главы «ЦИК ДНР» судьи взяли самоотвод

Судьи Шевченковского районного суда Киева взяли самоотвод при рассмотрении дела бывшего главы «центризбиркома» при группировке «ДНР» Романа Лягина, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации.



Об этом «Новостям Донбасса» сообщили в фонде «Изоляция», представители которого ранее ходатайствовали об участии в деле в качестве потерпевшей стороны.



Из-за карантина сегодняшнее заседание прошло только в присутствии представителей сторон.



Судьи Елена Мелешак и Лидия Щебуняева взяли самоотвод, объяснив это тем, что их родственники проживают на неподконтрольной украинским властям территории. Коллегия судей и ранее пыталась передать дело в другой суд, усомнившись в правильности территориальной подсудности производства. Однако, Верховный суд вернул дело на рассмотрение в Шевченковский суд Киева.

Дело до сих пор находится на подготовительной стадии. Лягина задержали сотрудники Службы безопасности Украины на админгранице с Крымом летом 2019 года.

«Изоляция» считает себя потерпевшей стороной по делу, так как боевики «ДНР» в 2014 году захватили территорию центра современного искусства (бывшего завода изоляционных материалов) и устроили там тюрьму. Шевченковский суд Киева отказался признать фонд потерпевшей стороной.



В результате противостояния в группировке 5 апреля 2016 года Лягин был уволен «в связи с деятельностью, несовместимой с должностью председателя ЦИК ДНР». Тогда также появилась информация, что Лягин был подвергнут физическому насилию и пыткам.



После своей «отставки» уехал из Донецка в аннексированный Крым, но в соцсетях продолжал критиковать руководителей «ДНР».