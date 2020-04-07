«ДНР» подозревает коронавирус у еще 10 людей

На подконтрольной «ДНР» территории Донецкой области по состоянию на 9:00 с подозрением на инфицирование коронавирусом взяты под наблюдение 10 человек. Об этом сообщает «минздрав ДНР».



Отмечается, что шестеро из них госпитализированы, четверо — находятся на дому в самоизоляции.



Утверждается, что всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 169 человек, 13867 человек — на самоизоляции. Всего под наблюдением 14 036 человек.



Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 — 45 человек.

«ДНР» подтверждает пять случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. При этом группировка продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.



В Макеевке продезинфицировали почти 30 жилищ из-за коронавируса, в городе введен масочный режим.