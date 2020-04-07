Фото: «МЧС ДНР»

В неподконтрольной украинским властям Макеевке «МЧС» при группировке «ДНР» дезинфицировала жилые помещения и автомобили в Кировском, Центрально-Городском и Горняцком районах города. Об этом говорится в сводке «МЧС» за 6 апреля.



В другой публикации уточняется, что дезинфекция проходила там, где граждане «могли иметь непосредственный контакт с лицами, у которых были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19». При этом город, где были проведены мероприятия, уже не называется. Также не указано это и в репортажах местных телеканалов и в сводке «МЧС» за 7 апреля.







Во всех сообщения отмечается, что спасатели провели обработку 10 частных домов, 17 квартир и 3 транспортных средств.



На кадрах видео и фотографиях видно, что, в частности, были обработаны как минимум два маршрутных автобуса, а также пассажирская остановка.

В «МЧС» уточнили, что работы были выполнены еще 4 апреля. После проведения дезинфекции сотрудниками «МЧС» была осуществлена «санитарная и специальная обработка личного состава, имущества и техники, задействованных при проведении работ».



В сообщении подконтрольной «ДНР» администрации Макеевки от 6 апреля говорится, что в городе был введен масочный режим еще с 4 апреля.



«Обязательный масочный режим введен для предотвращения распространения короновирусной инфекции для людей, которые находятся в административных, производственных и других помещениях», — отмечается в сообщении.

«ДНР» подтверждает пять случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. При этом группировка продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.