«ДНР» уже получила больше двух миллионов рублей от нарушителей карантина

На сегодняшний день общая сумма штрафов за нарушение карантина, который ввела группировка «ДНР» из-за коронавируса, составил 2 миллиона 190 тысяч рублей (более 700 тысяч гривен). Об этом сообщает «МЧС ДНР».



С начала проведения проверок сотрудники «полиции» составили 20 протоколов по фактам нарушения местными жителями режима самоизоляции и 21 «административный материал» в отношении представителей торговли и общественного питания.



Отмечается, что за прошедшие сутки «полицейские» проверили 418 человек, находящихся на самоизоляции и составили 11 протоколов по фактам нарушения карантина.



Также были проверены 295 магазинов и зафиксировали 5 нарушений «требований закона» в части несоблюдения санитарно-гигиенических норм работниками объектов торговли.

«ДНР» подтверждает пять случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. При этом группировка продолжает не называть населенные пункты, где зафиксированы случаи болезни, а также больницы, в которых находятся пациенты с COVID-19.



В подконтрольной группировке Макеевке из-за коронавируса продезинфицировали почти 30 жилищ из-за коронавируса, в городе введен масочный режим.