Госдуме предлагают освободить жителей ОРДЛО от госпошлины на российский паспорт

Часть депутатов Совфеда РФ предлагает отменить пошлину в размере 3,5 тысячи рублей (1300 гривен) для жителей неподконтрольной Украине части Донбасса (ОРДЛО), желающих получить российский паспорт в упрощенном порядке. Об этом пишет ТАСС.



Соответствующий законопроект внесли глава комитета РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, замы председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин и Виктор Водолацкий, замглавы комитета РФ по международным делам Наталья Поклонская.



Авторы призывают учесть реальный доход жителей ОРДЛО и освободить их от уплаты пошлины. В связи с этим, они предлагают Госдуме дополнить Налоговый кодекс РФ соответствующим пунктом.



По их информации, средняя зарплата в ОРЛО по состоянию на второе полугодие 2019 года составила 10 979 рублей (4 тысячи гривен), ОРДО — 12 036 рублей (4,4 тысячи гривен). Средний размер пенсии в ОРДЛО — 4 966 рублей (1800 гривен).



«... для многих жителей республик трудоспособного возраста уплата пошлины за получение российского паспорта до сих пор является тяжким бременем, а для пенсионеров и других категорий граждан, находящихся на соцобеспечении, и вовсе не посильной задачей», — говорится в пояснительной записке.

На прошлой неделе группировки «ЛНР» и «ДНР» запретили выезд на территорию России для получения российских паспортов.



В Ростовской области в условиях «повышенной готовности» из-за коронавируса продолжают работу пункты оформления паспортов РФ для жителей ОРДЛО.



В связи с пандемией коронавируса с 18 марта РФ запретила въезд иностранцам на свою территорию за исключением небольшого числа специалистов, включая сотрудников консульских служб. Исключение было сделано для жителей ОРДЛО: на территорию РФ разрешили въезжать тем, у кого есть российский паспорт, и у кого в украинском паспорте или «паспорте ЛНР/ДНР» есть отметка о постоянном проживании на территориях, неподконтрольных Киеву.



24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений.



8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса.