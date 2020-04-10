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«ДНР» и «ЛНР» на время запретили поездки за российскими паспортами

10 апреля 2020, 19:34

«ДНР» и «ЛНР» на время запретили поездки за российскими паспортами

Группировка «ДНР» временно приостановила пропуск жителей подконтрольной ей территории в Россию за получением российских паспортов. Въезд будет приостановлен с 13 апреля, сообщают СМИ, подконтрольные «ДНР». Причиной приостановки стала угроза распространения коронавирусной инфекции.

«При этом прием документов на получение гражданства Российской Федерации и их рассмотрение продолжаются», — заявили в «ДНР».

Аналогичное решение приняли и в «ЛНР». С территории Луганщину, которую контролирует группировка регулярно отправляются автобусы с местными жителями, желающими оформить российский паспорт.  

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В связи с пандемией коронавируса с 18 марта Россия запретила въезд иностранцам на свою территорию, за исключением небольшого числа специалистов, включая сотрудников консульских служб. Исключение было сделано для жителей ОРДЛО: на территорию РФ разрешили въезжать тем, у кого есть российский паспорт, и у кого в украинском паспорте или «паспорте ЛНР–ДНР» есть отметка о постоянном проживании на территориях, неподконтрольных Киеву.

В Ростовской области России в условиях «повышенной готовности» из-за коронавируса пока продолжают работать пункты оформления российских паспортов для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» ввели обязательную обсервацию для вернувшихся из России. Исключение было сделано лишь тем, кто ездит в Россию для оформления гражданства на специальных автобусах.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса. 

Более 136 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году.

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