Полиция открыла уголовное дело из-за скопления людей в Святогорской лавре на Пасху

Правоохранители завели уголовное производство из-за скопления людей в нарушение правил карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Донецкой области.



По оценке правоохранителей, в Святогорской лавре было зафиксировано скопление людей в количестве 300 человек, при этом «не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина».



По факту начато уголовное производство по статье 325 «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений» Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.



Еще по трем случаями сейчас продолжается изучение материалов, после чего им будет дана правовая оценка, добавили в полиции региона.



В целом в Нацполиции заявили об отсутствии серьезных нарушений карантинного режима во время празднования Пасхи в Украине. По данным МВД, в богослужениях приняли участие 130 тысяч человек, что в 50 раз меньше, чем в прошлом году. Для обеспечения порядка были привлечены 26,5 тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии.