На Донетчине — больше всего нарушений во время праздничных богослужений

Полиция зафиксировала 19 случаев нарушения условий карантина в храмах во время Пасхального богослужения. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.



Богослужения прошли в 13 658 храмах и собрали почти 130 тысяч граждан.



В 19 храмах на территории 13-ти областей зафиксированы случаи скопления более 10 человек, в том числе без средств индивидуальной защиты.



«Полицейские составили три административных протокола и начали друг уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучаются для принятия законного решения», — сообщил Клименко.



Нарушения карантина во время богослужений зафиксированы в Донецкой области — 4, в Днепропетровской и Запорожской — по 2, в Киеве, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях — по 1.



Админпротоколы составлены в Запорожской, Ровенской и Черниговской областях.



Полиция несет службу в усиленном режиме: к обеспечению безопасности привлекли 26,5 тысячи полицейских и нацгвардейцев. Правоохранители прежде всего проводят профилактическую работу с гражданами.







