«ДНР» заявила о первой смерти от коронавируса

В группировке «ДНР» заявили о первой смерти от коронавируса. За минувшие сутки на подконтрольной группировке территории выявлено 31 новый случай инфицирования. Всего уже 67 случаев. Об этом сообщает «минздрав ДНР».



Отмечается, что умершему пациенту было 60 лет. Он был в тяжелом состоянии с первоначальным диагнозом пневмония.



Утверждается, что все выявленные инфицированные за 22 апреля из числа контактных лиц с ранее заболевшими COVID-19, очаги коронавирусной инфекции локализованы и все находятся под наблюдением медицинских работников. У пациентов течение болезни якобы проходит в легкой форме.

Ранее в группировке утверждали, что с 17 апреля новых случаев болезни зафиксировано не было.



В тоже время на подконтрольной группировке «ДНР» активно проводят дезинфекцию и специальную обработку мест, «где граждане могли иметь непосредственный контакт с лицами, у которых были зарегистрированы случаи заболевания COVID-19».