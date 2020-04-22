«ЛНР» зафиксировала 48 случаев коронавируса. Один пациент скончался

На подконтрольной группировке «ЛНР» территории зафиксировано 48 случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщила «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



При этом умер один из пациентов с COVID-19 — это 74-летний мужчина.



Пащенко подчеркнула, что у умершего была хроническая сердечно-сосудистая патология. «Уже достаточно долго он был лежачий и близился к летальному исходу. Повлиял вирус COVID на его заболевание или нет, сейчас нельзя сказать, так как зафиксирован COVID был в день смерти», — заявила она.



По словам Пащенко, семь человек уже выздоровели и были выписаны.



До сегодняшней сводки, «ЛНР» не сообщала о новых случаях коронавируса с пятницы, когда был 21 заразившийся. Таким образом, за это время было зафиксировано 27 новых случаев COVID-19.