«ЛНР»: Врач отрицает, что заразившийся мужчина умер от COVID-19

Умерший 74-летний мужчина, у которого выявили коронавирус COVID-19, был хронически болен сердечно-сосудистым заболеванием, что и стало причиной смерти. Об этом заявил главный врач центральной городской больницы подконтрольного группировке «ЛНР» Первомайска Николай Сухов.



«Никакого отношения коронавирус к его смерти не имел. Еще до контакта он уже находился в лежачем положении, страдая острой сердечной недостаточностью», — сказал он сепаратистскому телеканалу «Луганск 24».



По словам главного врача, причина смерти была подтверждена во время вскрытия. «Подтвердили, что это острая сердечная недостаточность, что это диффузный кардиосклероз, нарушение ритма у него было», — подчеркнул Сухов.



Отмечается, что в больнице Первомайска оборудованы обсервационные отделения для людей, которые контактировали инфицированным COVID-19. Сейчас там на обсервации около 60 человек. Число пациентов с коронавирусом не было названо.

Вчера группировка «ЛНР» сообщила, что на подконтрольной ей территории уже зафиксировано 48 случаев COVID-19.