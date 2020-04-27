Зеленский и Макрон обсудили Донбасс накануне видеовстречи в «нормандском формате»

Лидеры Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили в телефонном разговоре ряд вопросов, в том числе, ход реализации договоренностей «нормандской четверки» по итогу декабрьского саммита в Париже. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.



Отмечается, что Макрон поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Киевом и боевиками 16 апреля, в рамках которого Украина вернула 20 своих граждан в обмен на 14 человек.



Стороны подчеркнули важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе.



Лидеры обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса. Зеленский подчеркнул, что украинские грузовые самолеты «Мрія» и «Руслан» привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию.



Зеленский, в частности, выразил надежду на скорое принятие Евросоюзом решения о выделении Украине 1,2 млрд евро для преодоления последствий пандемии.



Зеленский сообщил также Макрону о ходе переговоров с Международным валютным фондом относительно начала новой программы сотрудничества с Украиной. Он заверил французского лидера в приоритетности принятия «антиколомойского закона» о банках. Законопроект принят пока в первом чтении, а его окончательное принятие откладывается из-за около 16 тысячи правок. Это второй закон, принятие которого открывает получение транша МВФ.



«Я уверен, что мы проголосуем за него, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ», — подчеркнул президент Украины.



Во время разговора Макрон подтвердил свое намерение посетить Украину.

Министры иностранных дел стран «нормандского формата» согласовали видеоконференцию на 30 апреля. Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что хотел бы «придать импульс» процессу урегулирования посредством видеоконференции. В свою очередь, его российский коллега Сергей Лавров заявил, что Москва сомневается в результативности предстоящих переговоров.