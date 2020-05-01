Работники вышли на минтинг из-за того, что «ЛНР» закрывает шахту

В неподконтрольном украинским властям Зоринске Луганской области работники шахты «Никанор-Новая» вышли на митинг против ее закрытия группировкой «ЛНР». Соответствующие видео были обнародованы в сети.



Собравшиеся обращаются к главе «ЛНР» Леониду Пасечнику с призывом не закрывать предприятие, так как оно является градообразующим.



«Наш весь [Перевальский] район останется без работы... У нас шахта хорошая, вылизанная. И это все закрыть и вырезать на металл?» — возмущается одна из митингующих. Женщина добавила, что задолженность по зарплатам на предприятии составляет 20 месяцев.









В местной группе во «Вконтакте» сообщается, что около 40 горняков шахты «Никанор-Новая» с 29 апреля находятся под землей в знак протеста против закрытия предприятия. Об этом также сообщает «Восточная правозащитная группа».





Подконтрольные группировке «ЛНР» медиа о митингах не сообщают. Протесты проходят на фоне эпидемии коронавируса.

20 апреля в «ЛНР» объявили о подготовке к закрытию неприбыльных угольных предприятий в отдельных. Количество шахт, готовящихся к закрытию, в формировании не называют. Список шахт, которые собираются закрыть, обнародовала «Восточная правозащитная группа».