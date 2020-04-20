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«ЛНР» закроет неприбыльные шахты

20 апреля 2020, 17:52

«ЛНР» закроет неприбыльные шахты

Группировка «ЛНР» готовится к реорганизации неприбыльных угольных предприятий в отдельных районах Луганской области (ОРЛО). Количество шахт, готовящихся к закрытию, в формировании не называют.

Отмечается, что сотрудникам реорганизованных шахт позволят досрочно выйти на пенсию за три года до установленного срока. В группировке утверждают, что в стаж таких работников зачислят период работы, за который не был уплачен единый взнос.

«Категории пенсионеров, инвалидов труда, членов семей погибших или умерших работников горных предприятий будут переведены для дальнейшего обеспечения социальным углем в органы социальной защиты населения, и уже в этом году будут получать государственную дотацию на приобретение угля в размере 7500 рублей», — заявила «министр труда ЛНР» Светлана Малахова, пишет «ГТРК ЛНР».

По ее словам, работающие пенсионеры и те, кто будет иметь досрочное право выхода на пенсию, смогут воспользоваться программой дальнейшего трудоустройства.

При этом санатории реорганизуемых шахт продолжат работать, но будут переведены на баланс «минтруда» и «минобразования».

Как отметила «министр экономического развития» Светлана Подлипаева, группировка руководствуется опытом России: «Она в сложные 2000-е годы прошла уже этот путь. Поэтому мы взяли за основу опыт Российской Федерации», — цитирует ее сепаратистский ресурс ЛИЦ.

В Ростовской области 30 лет назад работало более 80 угольных шахт, сейчас — четыре. Последние крупные шахты «Ростовская» и «Гуковская» закрылись в 2015 году. Работники шахт остались без работы, но с долгами по зарплате. С момента закрытия предприятий бывшие шахтеры организовали более сотни митингов и пикетов, одну голодовку и один неудавшийся «поход на Москву».

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