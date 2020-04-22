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Правозащитники узнали, какие шахты собирается закрыть «ЛНР»

22 апреля 2020, 21:44

Правозащитники узнали, какие шахты собирается закрыть «ЛНР»

Правозащитники «Восточной Правозащитной Группы» опубликовали перечень шахт на подконтрольной группировке «ЛНР» территории, которые будут ликвидированы.

По данным источников организации, шахта «Никанор-Новая» в Зоринске будет закрыта до 01 февраля 2021 года, шахта «19 партсъезда» в поселке Юрьевка — до 31 декабря 2020; ШУ «Луганское» в поселке Юбилейный, шахта им. Ф. Э. Держинского в Ровеньках и «Партизанская» в Антраците — до 1 февраля 2021 года.

Шахты будут ликвидированы не сразу, решение будет приниматься по результатам работы предприятий за последние два года.

Также правозащитная группа сообщила о том, что «ЛНР» уже закрыла 15 шахт.

Пока еще, по данным правозащитников, продолжают работать шахта «Комсомольская» в Антраците, шахта им. Космонавтов и ШУ Ясеновское» в Ровеньках, ШУ «Свердловское» и «Червонопартизанское» в Свердловске, шахта «Белореченская» в поселке Белореченка. Также работу продолжат действующие шахты «Краснодонугля».

В группировке утверждают, что сотрудникам реорганизованных шахт позволят досрочно выйти на пенсию за три года до установленного срока. А также обещают, что в стаж таких работников зачислят период работы, за который не был уплачен единый взнос.

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