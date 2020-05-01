Горняки третьи сутки протестуют под землей против закрытия шахты «ЛНР»

В неподконтрольном украинским властям Зоринске (ОРЛО) третьи сутки продолжается подземный протест около 50 горняков местной шахты «Никанор-Новая». Они выступают против закрытия предприятия группировкой «ЛНР».



В местном сообществе во «Вконтатке» было опубликовано новое видео, на котором работницы предприятия и жены шахтеров рассказывают о текущей ситуации (на данный момент видео заменено снимком).



Женщины отмечают, что под землей нельзя находиться более 6 часов, «а мужики там третьи сутки». По их словам, «тормозки» горнякам собирают «всем городом».



Также отмечается, что задолженность по зарплатам на предприятии составляет более 20 месяцев.



Митингующие на поверхности сообщили, что к ним приезжали «депутаты ЛНР», но договориться с ними не удалось. По словам одной из женщин, «власти» предлагают оставить на «Никанор-Новой» 200 работников, а остальных обещают трудоустроить на другие шахты. Протестующие выступили против, аргументируя это тем, что предлагаемые шахты не входят в это угольное объединение.



Подконтрольные «ЛНР» СМИ протесты в Зоринске не освещают. По словам митингующих, журналистам «запретили снимать» происходящее. Информацию о протестах местные жители публикуют сами в соцсетях.

20 апреля в «ЛНР» объявили о подготовке к закрытию неприбыльных угольных предприятий в отдельных. Количество шахт, готовящихся к закрытию, в формировании не называют. Список шахт, которые собираются закрыть, обнародовала «Восточная правозащитная группа».