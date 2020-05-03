Забастовка против закрытия шахт «ЛНР»: Горняки в Зоринске пятые сутки остаются под землей

Сотрудницы шахты и жены шахтеров на пикете. Фото: Шахта Никанор-Новая 24/7/VK

Сотрудники шахты «Никонор-Новая» в подконтрольном боевикам Зоринске Луганской области уже пятые сутки бастуют против закрытия предприятия группировкой «ЛНР». С 29 апреля шахтеры не поднимаются на поверхность в рамках забастовки. Уже со следующего дня, 30 апреля, их уволили в рамках реорганизации угольной отрасли, которую проводит «ЛНР».



Сотрудники предприятия записали видеообращение с просьбой всех неравнодушных присоединиться к их протесту против закрытия градообразующего предприятия.



«Мы просим вас, придите к нам на шахту, поддержите нас. Мы будем стоять до конца. Погибнет шахта, погибнет и город», — отмечают они.



В разговоре с «премьером ЛНР» Сергеем Козловым участники протеста сообщили, что Старобешевская ТЭС, расположенная на подконтрольной «ДНР» территории, согласилась поставлять уголь с «Никонор-Новой». В свою очередь, Козлов заявил, что слышит об этом впервые.



Участники забастовки также высказали ему свое недовольство условиями, которые «ЛНР» предлагает взамен на закрытие шахты, а именно трудоустройство на угольных предприятиях, расположенных в других районах.



«Нам министр сказал: "Можете там квартиры снимать". О чем вы думаете?» — говорит одна из участниц акции.



Участники также обеспокоены тем, что у «ЛНР» нет конкретных критериев относительно тех, кто попадет под сокращение и тех, кому будет предложена работа.

Подконтрольные «ЛНР» СМИ протесты в Зоринске не освещают. По словам митингующих, журналистам «запретили снимать» происходящее. Информацию о протестах местные жители публикуют сами в соцсетях.



20 апреля в «ЛНР» объявили о подготовке к закрытию неприбыльных угольных предприятий в отдельных. Количество шахт, готовящихся к закрытию, в формировании не называют. Список шахт, которые собираются закрыть, обнародовала «Восточная правозащитная группа».