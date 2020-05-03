Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Забастовка против закрытия шахт «ЛНР»: Горняки в Зоринске пятые сутки остаются под землей

03 мая 2020, 15:45

Забастовка против закрытия шахт «ЛНР»: Горняки в Зоринске пятые сутки остаются под землей

Сотрудницы шахты и жены шахтеров на пикете. Фото: Шахта Никанор-Новая 24/7/VK Сотрудницы шахты и жены шахтеров на пикете. Фото: Шахта Никанор-Новая 24/7/VK

Сотрудники шахты «Никонор-Новая» в подконтрольном боевикам Зоринске Луганской области уже пятые сутки бастуют против закрытия предприятия группировкой «ЛНР». С 29 апреля шахтеры не поднимаются на поверхность в рамках забастовки. Уже со следующего дня, 30 апреля, их уволили в рамках реорганизации угольной отрасли, которую проводит «ЛНР».

Сотрудники предприятия записали видеообращение с просьбой всех неравнодушных присоединиться к их протесту против закрытия градообразующего предприятия.

«Мы просим вас, придите к нам на шахту, поддержите нас. Мы будем стоять до конца. Погибнет шахта, погибнет и город», — отмечают они.

В разговоре с «премьером ЛНР» Сергеем Козловым участники протеста сообщили, что Старобешевская ТЭС, расположенная на подконтрольной «ДНР» территории, согласилась поставлять уголь с «Никонор-Новой». В свою очередь, Козлов заявил, что слышит об этом впервые.

Участники забастовки также высказали ему свое недовольство условиями, которые «ЛНР» предлагает взамен на закрытие шахты, а именно трудоустройство на угольных предприятиях, расположенных в других районах.

«Нам министр сказал: "Можете там квартиры снимать". О чем вы думаете?» — говорит одна из участниц акции.

Участники также обеспокоены тем, что у «ЛНР» нет конкретных критериев относительно тех, кто попадет под сокращение и тех, кому будет предложена работа.

Подконтрольные «ЛНР» СМИ протесты в Зоринске не освещают. По словам митингующих, журналистам «запретили снимать» происходящее. Информацию о протестах местные жители публикуют сами в соцсетях.

20 апреля в «ЛНР» объявили о подготовке к закрытию неприбыльных угольных предприятий в отдельных. Количество шахт, готовящихся к закрытию, в формировании не называют. Список шахт, которые собираются закрыть, обнародовала «Восточная правозащитная группа».

ТЕГИ

Места
Зоринск
Прочее
Никонор-Новая

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:45
Забастовка против закрытия шахт «ЛНР»: Горняки в Зоринске пятые сутки остаются под землей
11:20
«ДНР» заявила о пяти новых случаях COVID-19. Всего в ОРДО — 110
21:28
Россия рискует Донбассом. В ОРЛО бастуют ►
16:53
В «ЛНР» заявили о создании единого энергетического цикла с «ДНР»
15:43
В «ЛНР» заявили о ранении ребенка в ходе обстрела
14:30
Нужен ли в Донецке памятник Сталину? Опрос на улице ►
14:05
Протестующие против закрытия шахты просят гарантий о непреследовании со стороны «ЛНР»
12:45
ОБСЕ зафиксировала повреждения школы и жилого дома в Золотом-5
10:49
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом выросло до 105 человек
10:32
В Донецке прогремел взрыв
16:42
Горняки третьи сутки протестуют под землей против закрытия шахты «ЛНР»
12:57
«ДНР» разрешила работу летних террас кафе во время карантина
11:17
«ДНР» сообщила о четвертой смерти от коронавируса
10:32
Самоизоляция: в Алчевске собралась толпа, чтобы получить у «ЛНР» пропуск на дачу
09:27
Работники вышли на минтинг из-за того, что «ЛНР» закрывает шахту
все новости
17:12
В ГПСУ выявили новый случай коронавируса
15:45
Забастовка против закрытия шахт «ЛНР»: Горняки в Зоринске пятые сутки остаются под землей
14:58
Со страницы Поклонской в Facebook забрали «галочку» верификации
13:13
Беспилотник СММ глушили во время мониторинга в Луганской области
12:06
Боевики стреляли из минометов: пострадали трое военных
11:20
«ДНР» заявила о пяти новых случаях COVID-19. Всего в ОРДО — 110
09:58
В ВСУ выявлено 4 новых случая COVID-19
09:39
Число случаев коронавируса в Украине приближается к 12 тысячам
09:11
Двое военных получили ранения за сутки на Донбассе
21:28
Россия рискует Донбассом. В ОРЛО бастуют ►
18:07
ВОЗ оставила в силе глобальный режим ЧС в связи с пандемией
16:53
В «ЛНР» заявили о создании единого энергетического цикла с «ДНР»
15:43
В «ЛНР» заявили о ранении ребенка в ходе обстрела
14:51
Под Мариуполем в ходе обстрела ранен украинский военный
14:30
Нужен ли в Донецке памятник Сталину? Опрос на улице ►
все новости
ВИДЕО
Россия рискует Донбассом. В ОРЛО бастуют ►
02 мая, 21:28
Нужен ли в Донецке памятник Сталину? Опрос на улице ►
02 мая, 14:30
Работники вышли на минтинг из-за того, что «ЛНР» закрывает шахту
01 мая, 09:27

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция