«ДНР» сообщила о пятой смерти из-за COVID-19. Всего 156 заболевших

На подконтрольной группировке «ДНР» территории произошла пятая смерть, вызванная коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» сепаратистов.



Уточняется, что скончалась 62-летняя медсестра.



Всего в «ДНР» подтвердили 156 случаев болезни, 9 из которых — за последние сутки. 21 человек был выписан.



На лечении с диагнозом COVID-19 остаются 130 человек.

Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский заявил, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу. Также об этом говорил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.



У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.