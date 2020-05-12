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ДонОГА: В Святогорской лавре не зарегистрировано инфицирования коронавирусом

12 мая 2020, 15:07

ДонОГА: В Святогорской лавре не зарегистрировано инфицирования коронавирусом

Заболеваний коронавирусом в Свято-Успенской Святогорской лавре не зарегистрировано. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

«Ни одного вызова из лавры для верующих, которые там находятся, для служащих лавры не получали ни мобильные бригады, ни медицинские учреждения здоровья города Славянска. Не было ни подозрений ничего. Тему с лаврой надо закончить, они придерживаются карантинных условий. Источником заболевания наша лавра не является», — заявил он.

По его словам, инфицирования пациентка в Святогорске прибыла в город 1 мая и лавру не посещала.

В ночь на 19 апреля в храме Святогорской лавры собралось несколько сотен человек на пасхальную службу. 

В этом году Пасха проходила на фоне карантинных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Власти страны и Донецкой области неоднократно призывали верующих воздержаться от посещения храмов на Пасху, а священнослужителей — обеспечить карантинные меры в церквях. В МВД обещали не допустить скопление людей в церквях и вокруг них.

Полиция завела уголовное производство из-за скопления людей в нарушение правил карантина в Святогорской Свято-Успенской лавре.

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