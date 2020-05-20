Гордон анонсировал интервью с Януковичем

Дмитрий Гордон заявил, что готовит интервью с беглым президентом Виктором Януковичем. Об этом он сообщил в эфире программы «Час Голованова» на канале «Україна 24».



«Мне кажется, что Виктор Янукович очень хочет это интервью, о чем у меня есть косвенные подтверждения, доказательства. И я думаю, что наше интервью с Виктором Федоровичем будет очень интересным. Потому что я думаю, что Виктор Янукович — жертва. У меня есть устойчивое уже мнение, что он жертва разыгранной вокруг него комбинации, и я хотел бы с ним об этом поговорить», — заявил Гордон.



По его словам, эти интервью нужны, чтобы «сложить пазл» событий 2014 года.



«Мне для полноты картины не хватает еще нескольких интервью. И я с удовольствием возьму интервью у Виктора Януковича, у Владимира Путина и у Петра Порошенко», — заявил он.



Гордон добавил, что переговоры с Януковичем идут, Путин на связь не выходит, а Порошенко от интервью отказался.



Он признал, что интервью с Поклонской и Гиркиным — его личная инициатива, но флешки с ними он передал «компетентным органам», а затем их передали в Гаагу.

Почти четырехчасовое интервью с Гиркиным вышло на YouTube-канале Гордона в понедельник вечером. Интервью с депутатом Госдумы России Натальей Поклонской — неделей ранее.



Он заявил, что интервью с Гиркиным (Стрелковым) проходило «по содружеству» с украинскими спецслужбами. Однако в Офисе генпрокурора отрицают причастность к интервью с Гиркиным. А в СБУ назвали это инициативой самого Гордона.



4 мая Печерский районный суд города Киева заочно взял под стражу экс-президента Виктора Януковича в деле об узурпации власти.



В Офисе генпрокурора сообщили, что решение суда о заочном заключении под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).