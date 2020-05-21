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Правоохранители определили, что ценного в интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

21 мая 2020, 12:33

Правоохранители определили, что ценного в интервью Гордона со Стрелковым и Поклонской

Правоохранители изучили интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим «министром обороны ДНР» Игорем Стрелковым (Гиркиным) и бывшим «прокурором» оккупированного Крыма, депутатом Госдумы России Натальей Поклонской. Об этом передает «Украинская правда», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Так, во время обработки интервью со Стрелковым правоохранители отметили сведения о:

  • совершении нарушения законов и обычаев войны (серьезные нарушения международного гуманитарного права — внесудебные казни, убийства гражданских лиц, изгнание людей на принудительные работы, незаконное лишение свободы и пытки);
  • решение и ведение Россией агрессивной войны против Украины, образование и финансирование незаконных вооруженных формирований, контроль за их преступной деятельностью, засылки на территорию Украины и тому подобное;
  • склонение бывшего командующего ВМС ВС Украины к совершению государственной измены;
  • захват зданий и сооружений правоохранительных органов и органов местного самоуправления, а также оружия, военной техники и вооружения ВС Украины;
  • совершении террористических актов и диверсий (сбитие с использованием захваченных ПЗРК вертолетов и самолетов Воздушных сил ВС Украины, уничтожение мостов, нападений на сотрудников СБ Украины, работников МВД Украины и военнослужащих ВС Украины и Национальной гвардии Украины).

Кроме того, Гиркин впервые лично подтвердил, что знает об уголовном преследовании Нидерландами по подозрению в крушении «Боинга» рейса МН17.

Во время обработки интервью с Поклонской правоохранители узнали следующую информацию:

  • Поклонская подтвердила совершение ею государственной измены путем назначения на должность прокурора так называемой «Республики Крым» в составе России;
  • подтвердила роль Аксенова и Константинова в решении вопроса о назначении ее на должность прокурора так называемой «Республики Крым»;
  • Поклонская подтверждает свое участие в преследовании членов Меджлиса крымскотатарского народа и совершении других преступлений на временно оккупированной территории полуострова Крым, подтвердила участие в незаконном лишении свободы граждан Украины Сенцова, Кольченко, Афанасьева, Чирния;
  • Сообщила, что во время работы в должности прокурора так называемой «Республики Крым» ее помощницей была бывшая сотрудница прокуратуры АР Крым, которая, изменив присяге, перешла в прокуратуру так называемой «Республики Крым»;
  • Поклонская подтвердила факт незаконного преследования по религиозным мотивам представителей политической партии "Хизб ут-Тахрир";
  • подтвердила факт незаконного перемещения заключенных украинцев из оккупированного Крыма в Россию;

Собранную информацию Офис генпрокурора планирует передать в Международный уголовный суд. В ведомстве напоминают, что в своей практике МКС использует видео-интервью и другие медиа-источники в качестве доказательств при расследовании военных преступлений и преступлений против человечности.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Гордон планирует взять интервью у беглого президента Виктора Януковича.

Почти четырехчасовое интервью с Гиркиным вышло на YouTube-канале Гордона в понедельник вечером. Интервью с депутатом Госдумы России Натальей Поклонской — неделей ранее.

Журналист заявил, что интервью с Гиркиным (Стрелковым) проходило «по содружеству» с украинскими спецслужбами. Однако в Офисе генпрокурора отрицают причастность к интервью с Гиркиным. А в СБУ назвали это инициативой самого Гордона.

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Интервью Офис генпрокурора

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