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В Украине начался адаптивный карантин. Он будет действовать до 22 июня

22 мая 2020, 09:34

В Украине начался адаптивный карантин. Он будет действовать до 22 июня

Сегодня, 22 мая, в Украине начал действовать адаптивный карнатин. Он продлится до 22 июня. Соответствующее решение Камбмин принял 20 мая.

Согласно постановлению, в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране. А решение об ослаблении или прекращении карантина принимают региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) с учетом таких критериев:

  • Общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения (инцидентность). Она должна составлять меше чем 12 человек на 100 тысяч;
  • Среднее количество ПЦР-тестирования. Нужно более 12 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;
  • загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Необходимый показатель — ниже 50%.

При наличии этих условий с 22 мая в регионах начнут работать гостиницы без ресторанов, общественный и внутриобластной транспорт, при соблюдении ограничений по количеству участников, можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м.) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия.

С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады.

С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемических требований возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки и продолжится работа железнодорожного пассажирского транспорта.

С 10 июня смогут возобновить работу в помещениях кафе и рестораны, продолжат деятельность учреждения культуры и полноценную работу отели и хостелы.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

Всего Минздрав определил пять этапов выхода из карантина. Сейчас Украина вышла на второй этап. Каждый из этапов длится 10 дней. Адаптивный карантин будет действовать до 22 июня.

Карантин в Украине действует с 12 марта в связи с распространением коронавируса. С 11 мая в стране были ослаблены некоторые карантинные ограниения.

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