Метро заработает при соблюдении правил. Минздрав озвучил рекомендации

Министерство здравоохранения разработало рекомендации для работы метрополитена в период карантина. Об этом сообщил глава ведомства Максим Степанов.



Рекомендации распространяются на пассажиров и персонал метрополитена.



«Если мы говорим о пассажирах, то это прежде всего использование средств индивидуальной защиты — маски или респираторы, соблюдение социальной дистанции. Это рекомендация, если есть признаки респираторной болезни, то не пользоваться (метро — прим.)», — сказал Степанов в ходе брифинга в воскресенье.



Сотрудники метрополитена должны иметь средства индивидуальной защиты сроком не менее чем на 5 дней. Они также будут проходить обязательный термоскрининг



«Это обязательная дезинфекция вагонов и каждые 4 часа на станциях. Еще там есть большой список наших рекомендаций», — добавил министр.



Степанов отметил, что соблюдение рекомендаций Минздрава значительно уменьшает риск заражения.

С 22 мая Украина перешла в адаптивный карантин. Разрешаются пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а с 25 мая — работа метро.



С 1 июня ожидается возобновление железнодорожных перевозок, а также межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом; с 15 июня — авиасообщение.



По состоянию на утро 24 мая в Украине выявлено 20 986 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7 099 пациентов выздоровели, 617 — умерли.