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«ДНР»: Заболевшие COVID-19 есть почти в каждом городе или районе

27 мая 2020, 12:57

«ДНР»: Заболевшие COVID-19 есть почти в каждом городе или районе

Заболевшие коронавирусом COVID-19 есть почти в каждом городе или районе на подконтрольной группировке «ДНР» территории. Об этом заявила «министр здравоохранения» формирования Ольга Долгошапко в интервью сепаратистскому ресурсу ДАН.

«Могу сказать, что практически в каждом из 18 городов и районов республики есть люди, которые перенесли вирус или на данный момент находятся на лечении», — сказала она.

В «ДНР» по-прежнему отказываются называть все населенные пункты, в которых были выявлены случаи заболевания коронавирусом.

Также Долгошапко сообщила, что на карантин были полностью или частично закрыты три больницы.

«ДНР» подтверждает 435 случаев заболевания коронавирусом. Из них 108 пациентов уже выписаны, а 14 — умерли.

Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.

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