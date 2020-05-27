«ДНР» сообщила о трех больницах, которые были закрыты на карантин из-за COVID-19

На сегодняшний день группировка «ДНР» подтверждает, что три медицинских учреждения на подконтрольной ей территории полностью или частично закрыты на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.



Об этом сообщила «министр здравоохранения» Ольга Долгошапко в интервью сепаратистскому ресурсу ДАН.



В частности, на карантине находится Докучаевская городская больница. «Она попала на карантин после выявления COVID-19 у медсестры из акушеро-гинекологического отделения, которая, будучи зараженной, продолжала ходить на работу с повышенной температурой и могла инфицировать своих коллег», — рассказала Долгошапко.



После этого случая с положительными результатами тестов на коронавирус были госпитализированы и другие сотрудники медучреждения. «Теперь из Докучаевска к нам ежедневно поступают один-два человека с COVID-19», — сказала «министр». По ее словам, больница закрыта предварительно на две недели, но карантин при необходимости будет продлен. Сейчас там функционирует только инфекционное отделение, а потоки пациентов перенаправлены в другие населенные пункты.



Также карантинные меры введены в нескольких отделениях Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДоКТМО), частично закрыта больница № 2 в Макеевке, решается вопрос о введении карантина в городской больнице № 24 города Донецка, куда поступают пациенты с пневмонией.



По словам Долгошапко, недавно после карантина были открыты терапевтическое отделение Макеевской горбольницы № 6 и Донецкая горбольница № 16.

Украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщало о всплеске заболевания COVID-19 среди медицинского персонала больницы в Докучаевске. По данным министерства, 8 мая одна из медсестер гинекологического отделения умерла, однако в ее диагнозе сделана запись «двусторонняя пневмония» без упоминания о коронавирусе.



Группировка «ДНР» сообщила о 409 случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Из них 103 человека уже выписаны, а 13 умерли.



Также в «ДНР» признали нехватку средств защиты для медиков.



