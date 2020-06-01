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Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля

01 июня 2020, 17:01

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию России на 1 июля

Президент России Владимир Путин назначил проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. 

«1 июля смотрится как день вполне подходящий», — сказал Путин во время рабочего совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Заслушав комментарии глав Центральной избирательной комиссии и Роспотребнадзора, Путин назначил голосование на 1 июля. Эту дату предложила глава ЦИК Элла Памфилова.

Памфилова сообщила, что голосование пройдет как на избирательных участках, так и на дому, соблюдая меры безопасности из-за коронавируса. В двух-трех регионах России пройдет электронное голосование. Глава ЦИК добавила, что голосования по почте не будет.

По словам Памфиловой, на участках будут голосовать не более восьми человек за час. Участникам голосования будут выдавать защитные маски. Во время голосования на дому члены избиркомов не будут входить в дома избирателей, отметила глава ЦИК.

Изначально голосование по поправкам в Конституцию России планировалось провести 22 апреля, но его отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Поправки в Конституцию РФ, в частности, содержат предложение об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему баллотироваться на пост президента страны еще два раза.

На прошлой неделе Путин поручил провести военный парад Победы 24 июня.

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