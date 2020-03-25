Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию России

Президент России Владимир Путин в обращении объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию, которое было запланировано на 22 апреля.



Перенос обусловлен пандемией коронавируса. Новую дату голосования президент РФ не назвал.



Также Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты.

Поправки в Конституцию России, в частности, содержат предложение об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему баллотироваться на пост президента РФ еще два раза.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» планировали организовать участие жителей подконтрольных им территорий, которые получили российский паспорт, в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.