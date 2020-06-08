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В Нидерландах начинается второй блок судебных слушаний в деле МН17

08 июня 2020, 09:09

В Нидерландах начинается второй блок судебных слушаний в деле МН17

В Нидерландах с 8 июня по 3 июля пройдет очередная сессия судебного процесса по делу сбитого «Боинга» МН17. Суд подведет итоги предыдущего блока, а прокуратура выступит с презентацией уголовного расследования этого преступления, передает сообщение суда «Интерфакс-Украина».

Последнее слушание состоялось 23 марта и только с участием заинтересованных сторон, без публики и прессы по причине пандемии. На этот раз, кроме судей, секретарей и прокуроров, в зале суда будут присутствовать два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы. Также, там открыли пресс-центр, в который допустят 30 представителей СМИ. За слушаниями можно будет следить в прямом эфире.

Ожидается, что в рамках второго блока заседаний суд подведет итоги предыдущих слушаний.

«Защита и адвокаты родственников получат возможность обратиться к суду. Кроме того, прокуратура опишет уголовное расследование. Ожидается, что их презентации займут несколько дней. В конце этого блока слушаний суд примет любые необходимые решения и будет ожидать следующего блока слушаний, который начнется 31 августа 2020 года», — говорится в пресс-релизе суда.

Предполагается, что вся первая неделя будет «посвящена представлению суда, возможным замечаниям защиты и адвоката родственников, а также представлению прокуратуры». В суде прогнозируют, что из-за запросов защиты о возможных следственных действиях эта часть слушаний может завершиться 26 июня.

«Если суду потребуется принять решения в дополнение к представлениям, запросам или заявлениям, слушание будет отложено до пятницы, 3 июля или ранее, если это возможно. Суд не будет заседать 29 и 30 июня», — добавили в суде.

Как сообщалось ранее, судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 начался 9 марта. На скамье подсудимых должны были быть россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они в зале суда отсутствовали, один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает российский адвокат Елена Кутина.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов может приобщить к делу заявления Гиркина в интервью Дмитрию Гордону.

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