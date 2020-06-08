«ДНР» подтвердила 704 случая коронавируса

Число зарегистрированных случаев коронавируса на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области достигло 704. За прошедшие сутки там выявили 9 новых случаев заражения COVID-19, сообщает «минздрав ДНР».



Среди новых случаев инфицирования — 4 медицинских работника. Все положительные результаты исследования выявлены у лиц, контактировавших с заболевшими ранее. Как сообщается, в настоящее время состояние пациентов удовлетворительное.



По состоянию на утро 8 июня на лечении от коронавирусной инфекции находятся 510 пациентов, 167 человек — выписаны и 27 летальных случаев.

У Минздрава Украины нет точных данных о числе заболевших коронавирусом на неподконтрольной территории.



Президент Владимир Зеленский заявлял, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.



На подконтрольной властям части Донецкой области выявлено 231 случаев заболевания.