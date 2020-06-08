На суд по делу MH17 снова не явился ни один из подозреваемых

Ни один из четырех подозреваемых по делу о сбитого над Донбассом самолета рейса МН17 не прибыл на вторую сессию судебного процесса в Нидерландах. Об этом объявил председательствующий в процессе судья Хендрик Стейнхаюс.

Подсудимые — трое россиян и один украинец, которых Международная следственная группа считает причастными к завозу из РФ в Украину «Бука», которым сбили самолет, а также к его вывозу обратно в Россию:

Гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), тогдашний «министр обороны «ДНР»;

Гражданин РФ Сергей «Хмурый» (Дубинский), подчиненный Стрелкова, генерал-майор российской армии, возглавлял так называемую военную разведку боевиков;

Гражданин РФ Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф»), подчиненный Дубинского, руководил вторым отделом «ГРУ ДНР».

Гражданин Украины Леонид Харченко (позывной «Крот»), который руководил одним из подразделений «ГРУ ДНР» и вместе с Пулатовым сопровождал «Бук» в Снежное.

Их всех объявили в международный розыск. Все они отсутствовали и во время первого судебного заседания по делу в марте 2020 года.

Судья отметил, что дело будет рассматриваться в отсутствие обвиняемых.



Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов может приобщить к делу заявления Гиркина в интервью Дмитрию Гордону.

Cудебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 начался 9 марта.



Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.