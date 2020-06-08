На суд по делу MH17 снова не явился ни один из подозреваемых

Ни один из четырех подозреваемых по делу о сбитого над Донбассом самолета рейса МН17 не прибыл на вторую сессию судебного процесса в Нидерландах. Об этом объявил председательствующий в процессе судья Хендрик Стейнхаюс.
Подсудимые — трое россиян и один украинец, которых Международная следственная группа считает причастными к завозу из РФ в Украину «Бука», которым сбили самолет, а также к его вывозу обратно в Россию:
Их всех объявили в международный розыск. Все они отсутствовали и во время первого судебного заседания по делу в марте 2020 года.
Судья отметил, что дело будет рассматриваться в отсутствие обвиняемых.
Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов может приобщить к делу заявления Гиркина в интервью Дмитрию Гордону.
Cудебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 начался 9 марта.
Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.
Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.