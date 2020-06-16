Офис генпрокурора огласил подозрение Гиркину

Бывшему «министру обороны» группировки «ДНР», россиянину Игорю Гиркину (Стрелкову) оглашено подозрение в совершении уголовного преступления. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Гиркину инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).



В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 17 по 19 апреля 2014 года подозреваемый, «действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему боевиками, применяя физическое насилие, осуществлял организацию поиска и похищения на территории Донецкой области патриотически настроенных граждан Украины».



Отмечается, что в дальнейшем этих людей против их воли перемещали в специально обустроенное здание в Славянске, где их пытали, наносили побои и ножевые ранения, применяли другие насильственные действия, «направленные на причинение сильных физических и моральных страданий с целью мести за проукраинскую позицию».



По данным прокуратуры, во исполнение приказов Гиркина, подчиненные ему боевики умышленно лишили жизни не менее трех человек, которых незаконно удерживали и пытали.



Гиркин объявлен в розыск, судом предоставлено разрешение на его задержание с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Главным следственным управлением Службы безопасности Украины, оперативное сопровождение обеспечивается Департаментом контрразведки СБУ.

Гиркин подал в отставку с «поста министра обороны ДНР» 14 августа 2014 года, после чего вернулся в Россию.



18 мая 2020 года журналист Дмитрий Гордон опубликовал видеоинтервью с Гиркиным. В нем, в частности, боевик озвучил информацию о пытках и убийствах в Славянске, о которых упоминается в материалах следствия.



На прошлой неделе стало известно, что суд в Нидерландах по делу о сбитом «Боинге» рейса MH17 над Донбассом в 2014 году намерен приобщить к делу интервью Гиркина Гордону.



