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Суд Нидерландов приобщит интервью Гиркина Гордону к делу MH17

09 июня 2020, 12:59

Суд Нидерландов приобщит интервью Гиркина Гордону к делу MH17

Суд в Нидерландах по делу о сбитом «Боинге» рейса MH17 над Донбассом в 2014 году намерен приобщить к делу интервью одного из бывших командиров боевиков «ДНР» Игоря Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Об этом сообщил председательствующий в процессе судья Хендрик Стейнхаюс, пишет Deutsche Welle.

Речь идет об интервью, которое Гордон опубликовал на своем YouTube-канале 18 мая.

В почти четырехчасовой беседе с журналистом по видеосвязи Гиркин признал «косвенную ответственность» за авиакатастрофу. В то же время он настаивал, что боевики не сбивали самолет.

Из-за интервью с Гиркиным представители националистических и ветеранских организаций устроили пикет под офисом Гордона. Участники разрисовали фасад и кидали яйца в здание.

В ответ Гордон заявил, что это интервью было записано «в содружестве» со спецслужбами Украины, а «флешки из интервью уже в Гааге». В СБУ заявили, что инициатива взять интервью у Гиркина принадлежит самому журналисту, но пообещали проанализировать озвученную информацию. В Офисе генпрокурора назвали интервью «ценной информацией» и поблагодарили Гордона.

В Нидерландах 8 июня возобновился судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в крушении рейса МН17. На скамье подсудимых должны были быть россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они на суд снова не явились.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

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