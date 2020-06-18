Марш в масках: «ДНР» провела репетицию военного парада в центре Донецка

Группировка «ДНР» провела первую в этом году репетицию военного парада в центре Донецка по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.



Движение в центре города на период репетиции было перекрыто.



По улице Артема маршировали парадные расчеты из нескольких сотен человек. В основном это члены незаконных вооруженных формирований, а также курсанты, воспитанники движения «Молодая гвардия — Юнармия».



Участники репетиции преимущественно были в масках.

Ранее репетиции парада проходили на плацу.

Парад ко Дню победы был перенесен с 9 мая на неопределенный срок из-за коронавируса.



После того, как президент России Владимир Путин поручил провести парад 24 июня, аналогичную дату назначила «ДНР». Двумя днями позже о проведении парада 24 июня также заявили в «ЛНР».



Будут ли на парадах в Донецке и Луганске присутствовать зрители, не сообщается.



За минувшие сутки «ДНР» заявила о 7 умерших от COVID-19 и 37 заболевших. Всего группировка подтверждает 926 случаев коронавируса. Из них выздоровели 255 человек, а умерли — 52. На лечении остается 619 пациентов.