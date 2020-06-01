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«ДНР» проведет военный парад в один день с Россией

01 июня 2020, 18:46

«ДНР» проведет военный парад в один день с Россией

Группировка «ДНР» проведет 24 июня в Донецке военный парад по случаю 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. Об этом написал глава «ДНР» Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, парад по улице Артема в Донецка планируется масштабнее, чем в прошлые годы: участвовать будут порядка 2,5 тысяч человек, а также более 100 единиц техники, включая историческую.

Будут ли присутствовать на параде зрители, не сообщается.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил провести военный парад Победы в Москве 24 июня.

Как и РФ, «ДНР» и «ЛНР» перенесли проведение военных парадов из-за эпидемии коронавируса.

На данный момент «ДНР» признает 539 случаев заболевания коронавирусом. Из них на лечении остаются 387 пациентов, выписаны 134 человека, умерли 18 человек.

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